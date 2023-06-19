Ставки по депозитам растут. Данные НБУ
19.06.2023, 12:30
Фото: пресс-служба НБУ
Средние ставки по депозитам, в мае, по данным НБУ, в банках выросли. Для гривневых вкладов доходность выросла на 0,7 п.п. и составляет 13,8% годовых.
Валютные депозиты подорожали на 0,1 п.п. и предлагают 0,9% годовых.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Вкладчики в прошлом месяце предпочитали гривневые сбережения. Гривневый портфель увеличился на 11,8 млрд грн (2%). В целом по банковской системе портфель в национальной валюте составляет 608,2 млрд грн.
А валютные депозиты украинцы забирали из банков. В общей сложности валютный портфель уменьшился на $329 млн (3,5%) и составляет $9,09 млрд.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
Читайте также
Последние новости
Комментарии