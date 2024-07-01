Світовий банк призначив нового керівника програм для України: хто він

Боб Сом. Фото - пресслужба МОЗ

Світовий банк призначив Боба Сома регіональним директором у справах країн Східної Європи, який базуватиметься в Києві та здійснюватиме керівництво програмами банку в Україні й Молдові, починаючи з 1 липня. Про це повідомила пресслужба банку.

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На цій посаді Боб Сом змінив Арупа Банерджі, який обіймав посаду Регіонального директора у справах країн Східної Європи з липня 2020 року.

Боб Сом очолюватиме співпрацю банку з урядами, зацікавленими сторонами та партнерами в цих країнах. Він здійснюватиме нагляд за реалізацією та впровадженням портфельних й інформаційних продуктів, а також тісно співпрацюватиме з IFC і MIGA з метою зміцнення співпраці Світового банку з приватним сектором.

"Я з нетерпінням чекаю на свою нову роль у підтримці України в цей надзвичайно важкий час через вторгнення Росії. Я також з нетерпінням чекаю на співпрацю з усіма нашими партнерами з метою підтримки відновлення України та зміцнення основ її майбутнього розвитку", – сказав новопризначений регіональний директор Світового банку.

Боб Сом – громадянин США. Він почав працювати у Світовому банку в 1998 році. До того як обійняти свою нинішню посаду, був директором з фінансового управління й директором з операційної політики Світового банку у Вашингтоні, округ Колумбія.

Він забезпечував стратегічне керівництво й очолював команди, які надавали підтримку країнам Африки, Азії, Латинської Америки та Близького Сходу у придбанні вакцин у межах реалізації портфеля проєктів із протидії COVID-19 на суму $13 млрд. Окрім того, керував оперативною взаємодією з агентствами ООН, які за останні шість років надали фінансування на суму понад $10 млрд.

Пан Сом здобув ступінь магістра міжнародного управління у Школі глобального менеджменту Thunderbird у Фініксі, штат Аризона, та ступінь бакалавра з адміністрування бізнесу з додатковим фахом із політології у Дейтонському університеті.

Світовий банк також повідомив про призначення Кевіна Томлінсона операційним менеджером у справах країн Східної Європи, який базуватиметься в Києві.

Громадянин США Кевін Томлінсон раніше обіймав посаду керівника практики з питань соціальної стійкості й інклюзивності в регіоні Південної Азії, що базується в Нью-Делі. До роботи у Світовому банку у 2002 році Кевін служив у військово-морських силах США. Здобув ступінь магістра бізнес адміністрування в Джорджтаунському університеті.

Світовий банк сприяв залученню в Україну понад $42 млрд у вигляді екстреного фінансування, включно із зобов'язаннями та внесками донорів.