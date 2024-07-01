Всемирный банк назначил нового руководителя программ для Украины: кто он

Боб Сом. Фото - пресс-служба Минздрава

Всемирный банк назначил Боба Сома региональным директором по делам стран Восточной Европы, который будет базироваться в Киеве и руководить программами банка в Украине и Молдове, начиная с 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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В этой должности Боб Сом сменил Арупа Банерджи, занимавшего должность Регионального директора по делам стран Восточной Европы с июля 2020 года.

Боб Сом возглавит сотрудничество банка с правительствами, заинтересованными сторонами и партнерами в этих странах. Он будет осуществлять надзор за реализацией и внедрением портфельных и информационных продуктов, а также будет тесно сотрудничать с IFC и MIGA с целью укрепления сотрудничества Всемирного банка с частным сектором.

"Я с нетерпением жду своей новой роли в поддержке Украины в это чрезвычайно тяжелое время из-за вторжения России. Я также с нетерпением жду сотрудничества со всеми нашими партнерами с целью поддержки восстановления Украины и укрепления основ ее будущего развития", – сказал ново назначенный региональный директор Всемирный банк.

Боб Сом – гражданин США. Он начал работать во Всемирном банке в 1998 году. До того как занять свой нынешний пост, был директором по финансовому управлению и директором по операционной политике Всемирного банка в Вашингтоне, округ Колумбия.

Он обеспечивал стратегическое руководство и возглавлял команды, оказывавшие поддержку странам Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока в приобретении вакцин в рамках реализации портфеля проектов по противодействию COVID-19 на сумму $13 млрд. Кроме того, руководил оперативным взаимодействием с агентствами ООН, которые за последние шесть лет предоставили финансирование на сумму более $10 млрд.

Господин Сом получил степень магистра международного управления в Школе глобального менеджмента Thunderbird в Финиксе, штат Аризона, и степень бакалавра по бизнес-администрированию с дополнительной специальностью по политологии в Дейтонском университете.

Всемирный банк также сообщил о назначении Кевина Томлинсона операционным менеджером по делам стран Восточной Европы, который будет базироваться в Киеве.

Гражданин США Кевин Томлинсон ранее занимал должность руководителя практики по социальной устойчивости и инклюзивности в базирующемся в Нью-Дели регионе Южной Азии. Для работы во Всемирном банке в 2002 году Кевин служил в военно-морских силах США. Получил степень магистра бизнес-администрирования в Джорджтаунском университете.

Всемирный банк способствовал привлечению в Украину более $42 млрд в виде экстренного финансирования, включая обязательства и взносы доноров.