У Києві будуть судити колишнього голову збанкрутілого Євробанку

ДБР завершило розслідування проти топменеджерів банку Адаріча, який збанкрутував у 2016 році

Фото: Євробанк / Facebook

Київська міська прокуратура передала до суду обвинувальний акт проти колишнього голови правління Євробанку, який збанкрутував у 2016 році, та його заступника. Їм інкримінують заволодіння активами банку в сумі понад 420 млн гривень (ч. 5 ст. 191 КК України), повідомила пресслужба прокуратури.

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Слідство вважає, що протягом 2009-2016 років обвинувачені практикували видачу кредитів фіктивним фірмам під заставу майна, вартість якого була суттєво завищена. У межах слідства на майно обвинувачених накладено арешт. Також Фонд гарантування вкладів фізичних осіб заявив цивільний позов на суму понад 420 млн грн.

Розслідуванням кримінального провадження займалося Державне бюро розслідувань.

Імен підозрюваних прокуратура не вказує.

Головою правління Євробанку з 2012-го до 2016 року був Олег Кобзев. На момент банкрутства банку він мав трьох заступників: це Олексій Нішта, Борис Богданець та Ігор Манішин.

У 2019 році під час конкурсу в Раду НБУ Кобзев казав, що Євробанк ліквідували через "певні політичні та економічні мотиви".

"Тимчасова адміністрація була запроваджена через втрату ліквідності, яка була абсолютно миттєвою і швидкоплинною. В Інтернеті почалася глобальна інформаційна атака на акціонера [Олександра Адаріча], що один банк [Фідобанк] впав і ось наступний. І все сталося буквально за два тижні", – сказав він.

Проте НБУ, закриваючи Євробанк, пояснював своє рішення інакше: куратор банку виявив факти операцій з "дробленням" депозитів.

Довідка На момент банкрутства Євробанк входив до 50 найбільших банків України за розміром активів. Його власниками були Олександр Адаріч та Вадим Пушкарьов. Банк закрили після того, як він попався на схемі з "дробленням" депозитів – переказом коштів із поточних рахунків юридичних осіб на рахунки фізичних осіб в обсязі до 200 000 грн (щоб потім їх можна було отримати від Фонду гарантування вкладів). Через втрату ліквідності банк припинив вчасне виконання операцій клієнтів. На момент банкрутства Євробанк входив до 50 найбільших банків України за розміром активів. Його власниками були Олександр Адаріч та Вадим Пушкарьов. Банк закрили після того, як він попався на схемі з "дробленням" депозитів – переказом коштів із поточних рахунків юридичних осіб на рахунки фізичних осіб в обсязі до 200 000 грн (щоб потім їх можна було отримати від Фонду гарантування вкладів). Через втрату ліквідності банк припинив вчасне виконання операцій клієнтів.