У Києві будуть судити колишнього голову збанкрутілого Євробанку
Київська міська прокуратура передала до суду обвинувальний акт проти колишнього голови правління Євробанку, який збанкрутував у 2016 році, та його заступника. Їм інкримінують заволодіння активами банку в сумі понад 420 млн гривень (ч. 5 ст. 191 КК України), повідомила пресслужба прокуратури.
Слідство вважає, що протягом 2009-2016 років обвинувачені практикували видачу кредитів фіктивним фірмам під заставу майна, вартість якого була суттєво завищена. У межах слідства на майно обвинувачених накладено арешт. Також Фонд гарантування вкладів фізичних осіб заявив цивільний позов на суму понад 420 млн грн.
Розслідуванням кримінального провадження займалося Державне бюро розслідувань.
Імен підозрюваних прокуратура не вказує.
Головою правління Євробанку з 2012-го до 2016 року був Олег Кобзев. На момент банкрутства банку він мав трьох заступників: це Олексій Нішта, Борис Богданець та Ігор Манішин.
У 2019 році під час конкурсу в Раду НБУ Кобзев казав, що Євробанк ліквідували через "певні політичні та економічні мотиви".
"Тимчасова адміністрація була запроваджена через втрату ліквідності, яка була абсолютно миттєвою і швидкоплинною. В Інтернеті почалася глобальна інформаційна атака на акціонера [Олександра Адаріча], що один банк [Фідобанк] впав і ось наступний. І все сталося буквально за два тижні", – сказав він.
Проте НБУ, закриваючи Євробанк, пояснював своє рішення інакше: куратор банку виявив факти операцій з "дробленням" депозитів.
- У травні 2016 року НБУ погодив продаж банку Болату Назарбаєву, брату тодішнього президента Казахстану, але угода так і не відбулася.