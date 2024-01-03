В Киеве будут судить бывшего главу обанкротившегося Евробанка

Фото: Евробанк / Facebook

Киевская городская прокуратура передала в суд обвинительный акт против бывшего председателя правления обанкротившегося в 2016 году Евробанка и его заместителя. Им инкриминируют завладение активами банка в сумме более 420 млн гривен (ч. 5 ст. 191 УК Украины), сообщила пресс-служба прокуратуры.

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Следствие считает, что в течение 2009-2016 годов обвиняемые практиковали выдачу кредитов фиктивным фирмам под залог имущества, стоимость которого была существенно завышена. В рамках следствия на имущество обвиняемых наложен арест. Также Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявил гражданский иск на сумму более 420 млн грн.

Расследованием уголовного производства занималось Государственное бюро расследований.

Имен подозреваемых прокуратура не указывает.

Главой правления Евробанка с 2012-го по 2016 год был Олег Кобзев. На момент банкротства банка у него были три заместителя: Алексей Ништа, Борис Богданец и Игорь Манишин.

В 2019 году во время конкурса в Совет НБУ Кобзев говорил, что Евробанк ликвидировали из-за "определенных политических и экономических мотивов".

"Временная администрация была введена из-за потери ликвидности, которая была абсолютно мгновенной и быстротечной. В Интернете началась глобальная информационная атака на акционера [Александра Адарича], что один банк [Фидобанк] упал и вот следующий. И все произошло буквально за две недели", — сказал он.

Однако НБУ, закрывая Евробанк, объяснял свое решение иначе: куратор банка обнаружил факты сделок с "дроблением" депозитов.

Справка На момент банкротства Евробанк входил в 50 крупнейших банков Украины по размеру активов. Его владельцами были Александр Адарич и Вадим Пушкарев. Банк закрыли после того, как он попался на схеме с "дроблением" депозитов – переводом средств с текущих счетов юридических лиц на счета физических лиц в объеме до 200 000 грн (чтобы потом их можно было получить от Фонда гарантирования вкладов). Из-за утраты ликвидности банк прекратил своевременное выполнение операций клиентов. На момент банкротства Евробанк входил в 50 крупнейших банков Украины по размеру активов. Его владельцами были Александр Адарич и Вадим Пушкарев. Банк закрыли после того, как он попался на схеме с "дроблением" депозитов – переводом средств с текущих счетов юридических лиц на счета физических лиц в объеме до 200 000 грн (чтобы потом их можно было получить от Фонда гарантирования вкладов). Из-за утраты ликвидности банк прекратил своевременное выполнение операций клиентов.