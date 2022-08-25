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Бывший топ-менеджер Евробанка получил подозрение в хищении 420 млн грн

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2022, 09:38
Бывший топ-менеджер Евробанка получил подозрение в хищении 420 млн грн - Фото
Фото: Евробанк / Facebook

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему заместителю председателя правления Евробанка (обанкротился в 2016 году). Ему инкриминируют участие в хищении 420 млн грн, говорится на сайте ГБР.

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Присвоение денег вкладчиков и имущества Евробанка происходило, по версии следствия, путем заключения фиктивных договоров купли-продажи ценных бумаг, кредитных и других договоров с подконтрольными фиктивными предприятиями.

Для придания им вида законности использовалось залоговое имущество (земельные участки и офисные помещения), стоимость которого завышалась в семь и более раз.

Подозреваемому топ-менеджеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Имя банкира в ДБР не называют.

Могут быть замешаны и другие бывшие работники банка.

Имущество, приобретенное за выведенные деньги, арестовано и передано в АРМА. Среди него – доли в уставных капиталах четырех юридических лиц, 130 автомобилей и 98 объектов недвижимого имущества (квартиры, земельные участки, офисные помещения).

На момент банкротства Евробанк входил в 50 крупнейших банков Украины по размеру активов. Его владельцами были Александр Адарич и Вадим Пушкарев.

Банк закрыли после того, как он попался на схеме с "дроблением" депозитов – переводом средств с текущих счетов юридических лиц на счета физических лиц в объеме до 200 000 грн (чтобы потом их можно было получить от Фонда гарантирования вкладов). Из-за утраты ликвидности банк перестал своевременно совершать операции клиентов.

  • В июле Национальная полиция сообщила о подозрении бывшему руководителю другого обанкротившегося банка. В том случае речь шла о выводе из банка 476 млн грн.

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Андрей Водяный
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