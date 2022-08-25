Бывший топ-менеджер Евробанка получил подозрение в хищении 420 млн грн
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему заместителю председателя правления Евробанка (обанкротился в 2016 году). Ему инкриминируют участие в хищении 420 млн грн, говорится на сайте ГБР.
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Присвоение денег вкладчиков и имущества Евробанка происходило, по версии следствия, путем заключения фиктивных договоров купли-продажи ценных бумаг, кредитных и других договоров с подконтрольными фиктивными предприятиями.
Для придания им вида законности использовалось залоговое имущество (земельные участки и офисные помещения), стоимость которого завышалась в семь и более раз.
Подозреваемому топ-менеджеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Имя банкира в ДБР не называют.
Могут быть замешаны и другие бывшие работники банка.
Имущество, приобретенное за выведенные деньги, арестовано и передано в АРМА. Среди него – доли в уставных капиталах четырех юридических лиц, 130 автомобилей и 98 объектов недвижимого имущества (квартиры, земельные участки, офисные помещения).
На момент банкротства Евробанк входил в 50 крупнейших банков Украины по размеру активов. Его владельцами были Александр Адарич и Вадим Пушкарев.
Банк закрыли после того, как он попался на схеме с "дроблением" депозитов – переводом средств с текущих счетов юридических лиц на счета физических лиц в объеме до 200 000 грн (чтобы потом их можно было получить от Фонда гарантирования вкладов). Из-за утраты ликвидности банк перестал своевременно совершать операции клиентов.
- В июле Национальная полиция сообщила о подозрении бывшему руководителю другого обанкротившегося банка. В том случае речь шла о выводе из банка 476 млн грн.
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