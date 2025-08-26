У Малайзії з’явився банк Ryt Bank, який працює з клієнтами через ШІ-асистента

Фото: Ryt Bank / Google Play

У Малайзії запустили перший у країні банк, що працює на базі технологій штучного інтелекту – Ryt Bank. Про це пише галузеве видання AI News.

Проєкт реалізувала компанія YTL Group спільно з Sea Limited. Застосунок банку доступний малайською та англійською мовами, а з вересня отримає підтримку китайської.

Ключовою особливістю банку є цифровий асистент Ryt AI, який може здійснювати фінансові операції, відстежувати витрати та консультувати користувачів у звичайному текстовому чаті.

Банк надає стандартні послуги, включно з відкриттям рахунків, можливістю оплати, зняттям грошей, кредитуванням тощо. Безпека депозитів клієнтів забезпечується біометричною автентифікацією та багаторівневим шифруванням.

Ryt Bank ліцензований Bank Negara Malaysia та має на меті зробити фінансові сервіси більш доступними та технологічними.