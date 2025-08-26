Оплату обличчям на касах запустили ПриватБанк та мережа мультимаркетів "Аврора" наприкінці липня. У понад 5000 кас, включно з касами самообслуговування, можна розрахуватися, просто дивлячись у камеру POS-термінала. Тобто з собою не потрібно мати готівку, телефон чи будь-який інший девайс для оплати.

І хоча для покупців новація виглядає як свіжий експеримент, сама технологія FacePay24 від ПриватБанку працює в Україні ще з 2019 року.

Чому масштабування FacePay відбулося лише зараз, як працює оплата обличчям та чи справді цей метод є безпечним для продавців та покупців – розповідає LIGA.net.