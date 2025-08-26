Оплату лицом на кассе запустили ПриватБанк и сеть мультимаркетов "Аврора" в конце июля. В более чем 5000 касс, включая кассы самообслуживания, можно рассчитаться, просто посмотрев в камеру POS-терминала. То есть с собой не нужно иметь наличные, телефон или какое-либо другое устройство для оплаты.

И хотя для покупателей это нововведение выглядит как свежий эксперимент, сама технология FacePay24 от ПриватБанка работает в Украине еще с 2019 года.

Почему масштабирование FacePay произошло только сейчас, как работает оплата лицом и действительно ли этот метод безопасен для продавцов и покупателей – рассказывает LIGA.net.