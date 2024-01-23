Україна завершила націоналізацію PINBank Гінера. Новий власник – Фонд держмайна

PINBank офіційно став державним. На нього претендує Укрпошта, але Нацбанк наполягає на ліквідації

Фото: polomap.ua

Фонд державного майна став новим власником PINBank, який раніше належав президенту московського ЦСКА Євгену Гінеру. Про це повідомляється в системі розкриття інформації SMIDA.

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27 лютого 2023 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції до Гінера та стягнув у дохід держави активи росіянина у вигляді 20 444 834 простих іменних акцій банку, що становить 88,890583% статутного капіталу.

18 січня 2024 року банк отримав від Національного депозитарію оновлений реєстр акціонерів, відповідно до якого власником акцій тепер є держава в особі Фонду держмайна.

Міноритаріями банку є громадяни України Олександр Шандрук (5,16%), Олег Колесник (4,52%), Микола Погрібняк (0,57%), Андрій Гаркуша (0,57%) та громадянин Узбекистану Джохонгір Юлдашев (0,30%).

Укрпошта хоче, щоб їй націоналізований PINBank віддали їй для створення поштового банку, але у липні 2023 року перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова сказала, що регулятор виступає за ліквідацію банку. НБУ категорично проти створення на його основі поштового банку, бо "це може дуже серйозно похитнути фінансову стабільність".

У грудні 2023 року Міжнародний валютний банк під час перегляду кредитної програми встанови 12 нових "маяків" для України . Один із них передбачає збереження всіх державних банків в управлінні Мінфіну та передання всіх націоналізованих несистемних банків у Фонд гарантування вкладів.