Україна завершила націоналізацію PINBank Гінера. Новий власник – Фонд держмайна
Фонд державного майна став новим власником PINBank, який раніше належав президенту московського ЦСКА Євгену Гінеру. Про це повідомляється в системі розкриття інформації SMIDA.
27 лютого 2023 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції до Гінера та стягнув у дохід держави активи росіянина у вигляді 20 444 834 простих іменних акцій банку, що становить 88,890583% статутного капіталу.
18 січня 2024 року банк отримав від Національного депозитарію оновлений реєстр акціонерів, відповідно до якого власником акцій тепер є держава в особі Фонду держмайна.
Міноритаріями банку є громадяни України Олександр Шандрук (5,16%), Олег Колесник (4,52%), Микола Погрібняк (0,57%), Андрій Гаркуша (0,57%) та громадянин Узбекистану Джохонгір Юлдашев (0,30%).
Укрпошта хоче, щоб їй націоналізований PINBank віддали їй для створення поштового банку, але у липні 2023 року перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова сказала, що регулятор виступає за ліквідацію банку. НБУ категорично проти створення на його основі поштового банку, бо "це може дуже серйозно похитнути фінансову стабільність".
- Євген Гінер – президент московського ЦСКА. Він перебуває під українськими санкціями, зокрема через зв'язок з корпорацією "Ростєх", яка постачає зброю й боєприпаси для російської армії. У 2022 році року на цій підставі правоохоронні органи добились судового арешту на акції PINBank, одного із ключових активів Гінера в Україні.
- У червні 2023 року Міністерство юстиції подало позов про конфіскацію решти активів Гінера, які він контролює разом з Олександром Бабаковим та Михайлом Воєводіним. У випадку конфіскації держава забере у росіян корпоративні права у восьми обленерго, шести готелях, двох металургійних заводах, одному з ТРЦ у Києві та ще 31 компанії.