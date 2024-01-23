Украина завершила национализацию PINBank Гинера. Новый владелец – ФГИ

PINBank официально стал государственным. На него претендует Укрпочта, но Нацбанк настаивает на ликвидации

Фото: polomap.ua

Фонд государственного имущества стал новым собственником PINBank, ранее принадлежавшим президенту московского ЦСКА Евгению Гинеру. Об этом сообщается в системе раскрытия информации SMIDA.

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27 февраля 2023 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил исковые требования Министерства юстиции к Гинеру и взыскал в доход государства активы россиянина в размере 20 444 834 простых именных акций банка, что составляет 88,890583% уставного капитала.

18 января 2024 года банк получил от Национального депозитария обновленный реестр акционеров, согласно которому владельцем акций теперь является государство в лице Фонда госимущества.

Миноритариями банка являются граждане Украины Александр Шандрук (5,16%), Олег Колесник (4,52%), Николай Погрибняк (0,57%), Андрей Гаркуша (0,57%) и гражданин Узбекистана Джохонгир Юлдашев (0,30%) ).

Укрпочта хочет, чтобы ей национализированный PINBank отдали ей для создания почтового банка, но в июле 2023 года первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сказала, что регулятор выступает за ликвидацию банка. НБУ категорически против создания на его основе почтового банка, потому что "это может очень серьезно поколебать финансовую стабильность".

В декабре 2023 года Международный валютный банк во время пересмотра кредитной программы установил 12 новых "маяков" для Украины . Один из них предполагает сохранение всех государственных банков в управлении Минфина и передачу всех национализированных несистемных банков в Фонд гарантирования вкладов.