Украина завершила национализацию PINBank Гинера. Новый владелец – ФГИ
Фонд государственного имущества стал новым собственником PINBank, ранее принадлежавшим президенту московского ЦСКА Евгению Гинеру. Об этом сообщается в системе раскрытия информации SMIDA.
27 февраля 2023 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил исковые требования Министерства юстиции к Гинеру и взыскал в доход государства активы россиянина в размере 20 444 834 простых именных акций банка, что составляет 88,890583% уставного капитала.
18 января 2024 года банк получил от Национального депозитария обновленный реестр акционеров, согласно которому владельцем акций теперь является государство в лице Фонда госимущества.
Миноритариями банка являются граждане Украины Александр Шандрук (5,16%), Олег Колесник (4,52%), Николай Погрибняк (0,57%), Андрей Гаркуша (0,57%) и гражданин Узбекистана Джохонгир Юлдашев (0,30%) ).
Укрпочта хочет, чтобы ей национализированный PINBank отдали ей для создания почтового банка, но в июле 2023 года первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сказала, что регулятор выступает за ликвидацию банка. НБУ категорически против создания на его основе почтового банка, потому что "это может очень серьезно поколебать финансовую стабильность".
- Евгений Гинер – президент московского ЦСКА. Он находится под украинскими санкциями, в частности, из-за связи с корпорацией "Ростех", которая поставляет оружие и боеприпасы для российской армии. В 2022 году на этом основании правоохранительные органы добились судебного ареста на акции PINBank, одного из ключевых активов Гинера в Украине.
- В июне 2023 года Министерство юстиции подало иск о конфискации остальных активов Гинера , которые он контролирует вместе с Александром Бабаковым и Михаилом Воеводиным. В случае конфискации государство заберет у россиян корпоративные права в восьми облэнерго, шести гостиницах, двух металлургических заводах, одном из ТРЦ в Киеве и еще 31 компании.