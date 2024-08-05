Уряд сформував пул держбанків для фінансування індустріальних парків

Ілюстрація: Мінекономіки / Telegram

Міністерство економіки підписало договір з Ощадбанком про участь у програмі "Державне стимулювання створення індустріальних парків". Про це повідомляє пресслужба міністерства.

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Ощадбанк став третім і останнім державним банком, який приєднався до цієї держпрограми. У липні аналогічні договори було підписано з Укрексімбанком. та Укргазбанком.

Ініціатори та керуючі компанії індустріальних парків можуть уже подавати заявки до цих держбанків для отримання державної підтримки за двома ключовими напрямками.

Перший передбачає надання безповоротної фінансової допомоги на розвиток інфраструктури індустріальних парків. Це передбачає будівництво доріг, прокладання ліній зв'язку, а також забезпечення постачання газу, води та електроенергії.

Другий напрямок передбачає компенсацію витрат на підключення до інженерно-транспортних мереж, зокрема електричних.

Згідно з програмою, індустріальний парк може отримати до 150 млн грн ($3,8 млн) на умовах співфінансування 50/50.

Для індустріальних парків на деокупованих територіях держава покриває 80% видатків (до 150 млн грн).

Також пропонується відшкодування 50% вартості приєднання до електричних мереж, максимальна сума – 150 млн грн.

Щоб отримати фінансування, індустріальний парк повинен побудувати не менш як 5000 кв. м виробничих площ та залучити не менш ніж двох учасників протягом трьох років.

Програма також передбачає низку пільг і заохочень для підприємців та інвесторів, включно зі звільненням від сплати ПДВ та мит на нове обладнання, податковими пільгами на прибуток та з підтримкою міжнародними організаціями.