Правительство сформировало пул госбанков для финансирования индустриальных парков

Три госбанка будут обслуживать программу финансовой поддержки индустриальных парков

Иллюстрация: Минэкономики / Telegram

Министерство экономики подписало договор с Ощадбанком об участии в программе "Государственное стимулирование создания индустриальных парков". Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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Ощадбанк стал третьим и последним государственным банком, присоединившимся к этой госпрограмме. В июле аналогичные договоры были подписаны с Укрэксимбанком и Укргазбанком.

Инициаторы и управляющие компании индустриальных парков могут уже подавать заявки в эти госбанки для получения государственной поддержки по двум ключевым направлениям.

Первое предполагает предоставление безвозвратной финансовой помощи для развития инфраструктуры индустриальных парков. Это предусматривает строительство дорог, прокладывание линий связи, а также обеспечение поставок газа, воды и электроэнергии.

Второе направление предусматривает компенсацию затрат на подключение к инженерно-транспортным сетям, в том числе электрическим.

Согласно программе, индустриальный парк может получить до 150 млн грн ($3,8 млн) на условиях софинансирования 50/50.

Для индустриальных парков на деоккупированных территориях государство покрывает 80% расходов (до 150 млн грн).

Также предлагается возмещение 50% стоимости присоединения к электрическим сетям, максимальная сумма – 150 млн грн.

Чтобы получить финансирование, индустриальный парк должен построить не менее 5000 кв. м производственных площадей и привлечь не менее двух участников в течение трех лет.

Программа также предусматривает ряд льгот и поощрений для предпринимателей и инвесторов, в том числе освобождение от уплаты НДС и таможенных пошлин на новое оборудование, налоговые льготы на прибыль и поддержку международными организациями.