Правительство сформировало пул госбанков для финансирования индустриальных парков
Министерство экономики подписало договор с Ощадбанком об участии в программе "Государственное стимулирование создания индустриальных парков". Об этом сообщает пресс-служба министерства.
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Ощадбанк стал третьим и последним государственным банком, присоединившимся к этой госпрограмме. В июле аналогичные договоры были подписаны с Укрэксимбанком и Укргазбанком.
Инициаторы и управляющие компании индустриальных парков могут уже подавать заявки в эти госбанки для получения государственной поддержки по двум ключевым направлениям.
Первое предполагает предоставление безвозвратной финансовой помощи для развития инфраструктуры индустриальных парков. Это предусматривает строительство дорог, прокладывание линий связи, а также обеспечение поставок газа, воды и электроэнергии.
Второе направление предусматривает компенсацию затрат на подключение к инженерно-транспортным сетям, в том числе электрическим.
Согласно программе, индустриальный парк может получить до 150 млн грн ($3,8 млн) на условиях софинансирования 50/50.
Для индустриальных парков на деоккупированных территориях государство покрывает 80% расходов (до 150 млн грн).
Также предлагается возмещение 50% стоимости присоединения к электрическим сетям, максимальная сумма – 150 млн грн.
Чтобы получить финансирование, индустриальный парк должен построить не менее 5000 кв. м производственных площадей и привлечь не менее двух участников в течение трех лет.
Программа также предусматривает ряд льгот и поощрений для предпринимателей и инвесторов, в том числе освобождение от уплаты НДС и таможенных пошлин на новое оборудование, налоговые льготы на прибыль и поддержку международными организациями.
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