Вклади українців у банках перевищили 1,3 трлн грн

З початку року сума вкладів українців у банках збільшилася на 97 млрд грн

Фото: пресслужба НБУ

Загальна сума вкладів фізичних осіб, зокрема й ФОП, у банках України зросла за жовтень на 5,9 млрд грн і становить 1,3 трлн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб.

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З початку 2024 року загальний приріст вкладів громадян становив 96,8 млрд грн, з яких 58,7 млрд грн – реальне зростання (без урахування переоцінки гривневого еквівалента валютних вкладів).

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок листопада:

вклади у національній валюті – 854,9 млрд грн

вклади в іноземній валюті – 476,7 млрд грн

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 листопада становила 3,2%, у структурі суми вкладів – 11,1%, сума їхніх вкладів – 147,7 млрд грн.

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