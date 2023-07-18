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Власниця українського банку отримала підозру у відмиванні 5 млрд грн грального бізнесу

Этот материал также доступен на русском
18.07.2023, 10:18
Власниця українського банку отримала підозру у відмиванні 5 млрд грн грального бізнесу - Фото
Фото: СБУ

Бюро економічної безпеки повідомило власниці одного з українських банків про підозру у відмиванні майже 5 млрд грн через онлайн-казино. Про це повідомили БЕБ, Служба безпеки України та Офіс генпрокурора.

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Вони не називають імені підозрюваної, але вказують, що Національний банк позбавив банк ліцензії у березні 2023 року.

ДОВІДКА. 7 березня 2023 року Нацбанк вирішив відкликати банківську ліцензію Айбокс Банку та ліквідувати його.

Своє рішення НБУ пояснив тим, що банк систематично порушував вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів та підтримував ділові відносини з високоризиковими клієнтами, які здійснювали діяльність з надання послуг з організації та проведення турнірів зі спортивного покеру.

Власниками Айбокс Банку є Володимир Дробот з 73,92% акцій, та Альона Шевцова, яка володіє 24,98% акцій.

БЕБ вказує, що загалом у кримінальному провадженні троє підозрюваних (крім власниці банку, це ще двоє топменеджерів). Їм інкримінують організацію незаконного грального бізнесу та відмивання грошей – ч. 2 ст. 203-2 і ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу.

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Слідство описує схему так:

"Підозрювані створили та оформили низку приватних підприємств на підконтрольних осіб. Вони організували відкриття у підконтрольному банку рахунків цих підприємств – "законспірованих" організаторів послуг на ринку азартних ігор, які не мали відповідних ліцензій на провадження цієї господарської діяльності. Приватні підприємства прикривались нібито проведенням змагань з кіберспорту".

Завдяки незаконному гральному бізнесу упродовж 2022 року і до березня 2023 року учасники організованої групи, на думку слідства, отримали на рахунки підставних підприємств майже 5 млрд грн доходів.

Андрій Водяний
підозраБЕБгральний бізнесбанки
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