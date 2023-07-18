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Владелица украинского банка получила подозрение в отмывании 5 млрд грн игорного бизнеса

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18.07.2023, 10:18
Владелица украинского банка получила подозрение в отмывании 5 млрд грн игорного бизнеса - Фото
Фото: СБУ

Бюро экономической безопасности сообщило владелице одного из украинских банков о подозрении в отмывании почти 5 млрд грн через онлайн-казино. Об этом сообщили БЭБ, Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора.

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Они не называют имя подозреваемой, но указывают, что Национальный банк лишил банк лицензии в марте 2023 года.

СПРАВКА. 7 марта 2023 года Нацбанк решил отозвать банковскую лицензию Айбокс Банка и ликвидировать его.

Свое решение НБУ объяснил тем, что банк систематически нарушал требования законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов и поддерживал деловые отношения с высокорисковыми клиентами, осуществлявшими деятельность по оказанию услуг по организации и проведению турниров по спортивному покеру.

Владельцами Айбокс Банка являются Владимир Дробот с 73,92% акций и Алена Шевцова, владеющая 24,98% акций.

БЭБ указывает, что в уголовном производстве трое подозреваемых (помимо владелицы банка, это еще двое топ-менеджеров). Им инкриминируют организацию незаконного игорного бизнеса и отмывание денег – ч. 2 ст. 203-2 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса.

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Следствие описывает схему следующим образом:

"Подозреваемые создали и оформили ряд частных предприятий на подконтрольных лиц. Они организовали открытие в подконтрольном банке счетов этих предприятий – "законспирированных" организаторов услуг на рынке азартных игр, которые не имели соответствующих лицензий на осуществление этой хозяйственной деятельности. Частные предприятия прикрывались якобы проведением соревнований по киберспорту".

Благодаря незаконному игорному бизнесу в течение 2022-го и до марта 2023 года участники организованной группы, по мнению следствия, получили на счета подставных предприятий почти 5 млрд грн доходов.

Андрей Водяный
игорный бизнесбанкиподозрениеБЭБ
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