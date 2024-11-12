Євро продовжив дешевшати: Який курс долара встановив НБУ на 13 листопада

Євро подешевшав на 5 копійок, долар подорожчав на 8

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Офіційний курс долара

Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 13 листопада, курс гривні відносно долара спустився на 8 коп. і складає 41,3763 за 1 долар.

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Який курс євро встановив Нацбанк

Стосовно євро національна валюта подорожчала на 5 коп. і становить 43,9416 за 1 євро.

Нагадаємо, офіційний курс долара на сьогодні, 12 листопада, склав 41,2981 грн. Курс євро – 43,9949 грн.