Евро продолжил дешеветь: Какой курс доллара установил НБУ на 13 ноября

Евро подешевел на 5 копеек, доллар подорожал на 8

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Официальный курс доллара

Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 13 ноября, курс гривни по отношению к доллару спустился на 8 коп. и составляет 41,3763 за 1 доллар.

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Какой курс евро установил Нацбанк

По отношению к евро национальная валюта подорожала на 5 коп. и составляет 43,9416 за 1 евро.

Напомним, официальный курс доллара на сегодняшний день, 12 ноября, составил 41,2981 грн. Курс евро – 43,9949 грн.