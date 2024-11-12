В ICU прогнозируют резкое замедление инфляции, но только со второго квартала

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Потребительские цены выросли в октябре на 1,8% м/м, а в годовом исчислении рост составил 9,7%. Снижение инфляции произойдет во втором квартале 2025 года. Об этом говорится в отчете финансовой группы ICU.

По словам аналитиков, ускорение инфляции объясняется ростом цен на продукты питания: они поднялись на 3,3% за месяц и на 10,9% за год.

Так что продукты питания обеспечили почти три четверти общего месячного роста цен в октябре. Однако, за исключением темпов роста цен на продукты питания и тарифов на коммунальные услуги, значительно возросших с июня, темпы роста цен на другие составляющие потребительской корзины уже несколько месяцев остаются практически устойчивыми, и сейчас нет признаков того, что они выходят из-под контроля.

Из положительных новостей – дальнейшее замедление цен на транспортные услуги (до 5,7% г/р по сравнению с 6,7% в сентябре) благодаря благоприятным тенденциям на мировые цены на нефть.

Цены на одежду и обувь остаются примерно на 5% ниже прошлогодних, что свидетельствует о низком спросе на эту составляющую потребительской корзины.

По оценкам аналитиков, ключевым фактором резкого ускорения инфляции в последние месяцы остается низкий урожай этого года, вызванный неблагоприятными погодными условиями. Ослабление курса гривни в течение прошлого года и дефицит на рынке труда также внесли свой вклад в рост цен, однако их роль значительно меньше, чем фактор низкого урожая.

"Мы ожидаем, что рост цен на продукты питания значительно замедлится в последующие месяцы и, по всей вероятности, будет наблюдаться резкое замедление инфляции со второго квартала 2025 года", – отметил глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

В октябре 2024 года инфляция в Украине ускорилась до 9,7% в годовом исчислении.