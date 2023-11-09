Європейська "дочка" одного із найбільших банків РФ змінить назву – причина

Європейська дочірня компанія ВТБ, другого за величиною банку Росії, змінить назву через заборону материнської компанії на використання бренду. Про це пише Reuters із посиланням на генерального директора європейського підрозділу Франка Геллвіга.

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Розташований у Франкфурті-на-Майні VTB Bank Europe, який був закритий регулятором через санкції та ліквідований з минулого року, тепер буде відомий як OWH SE, сказав Хеллвіг.

Нова назва OWH походить від попередньої ітерації кредитора – Ost-West Handeslbank.

До того, як Росія вторглася в Україну, ВТБ у Європі залучив десятки тисяч німецьких вкладників своїми відносно високими відсотковими ставками та рекламував себе як спонсор франкфуртської хокейної команди Löwen.

Після початку повномасштабної війни вкладники забрали свої гроші. У квітні 2022 року регуляційні органи взяли банк під свій контроль.

Федеральне управління фінансового нагляду Німеччини заборонило VTB Bank Europe дотримуватися вказівок материнської компанії, також ВТБ втратив право розпоряджатися його фінансовими активами та іншими ресурсами.

ВТБ у Росії заявив, що встановлений Німеччиною у квітні 2022 року контроль над VTB Bank Europe є незаконним, а свою європейську "дочку" назвав "сторонньою фінансовою організацією".

"У цій ситуації ми вважали за неможливе задовольнити прохання VTB Europe надати їм право продовжувати використовувати логотип і бренд ВТБ. Стороння фінансова організація, за діяльність якої ми не несемо відповідальності, не має права використовувати ім'я та репутацію ВТБ Банку", – заявили Reuters у російському банку.