Европейская "дочка" одного из крупнейших банков РФ сменит название – причина

Европейская дочерняя компания ВТБ, второго по величине банка России, сменит название из-за запрета материнской компании на использование бренда. Об этом пишет Reuters со ссылкой на генерального директора европейского подразделения Франка Хеллвига.

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Расположенный во Франкфурте-на-Майне VTB Bank Europe, который был закрыт регулятором из-за санкций и ликвидирован с прошлого года, теперь будет известен как OWH SE, сказал Хеллвиг.

Новое название OWH происходит от предварительной итерации кредитора – Ost-West Handeslbank.

До того, как Россия вторглась в Украину, ВТБ в Европе привлек десятки тысяч немецких вкладчиков своими относительно высокими процентными ставками и рекламировал себя спонсором франкфуртской хоккейной команды Löwen.

После начала полномасштабной войны вкладчики забрали свои деньги. В апреле 2022 года регулирующие органы взяли банк под свой контроль.

Федеральное управление финансового надзора Германии запретило VTB Bank Europe следовать указаниям материнской компании, также ВТБ потерял право распоряжаться его финансовыми активами и другими ресурсами.

ВТБ в России заявил, что установленный Германией в апреле 2022 года контроль над VTB Bank Europe незаконный, а свою европейскую "дочку" назвал "посторонней финансовой организацией".

ВТБ в России заявил, что ему было запрещено пользоваться правами акционеров после "незаконного установления контроля" Германии над его европейским подразделением в апреле 2022 года.

"В этой ситуации мы сочли невозможным удовлетворить просьбу VTB Europe предоставить им право продолжать использовать логотип и бренд ВТБ. Посторонняя финансовая организация, за деятельность которой мы не несем ответственности, не имеет права использовать имя и репутацию ВТБ Банка", – заявили Reuters в российском банке.