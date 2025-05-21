Біткоїн злетів вище $109 400. Це новий історичний рекорд

Ціна біткоїна сягнула $109 486 на тлі сподівань, що американські законодавці незабаром узгодять перші правила цифрових активів

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Біткоїн у середу, 21 травня, перетнув позначку $109 400, побивши рекорд $109 000, встановлений за кілька годин до інавгурації президента США Дональда Трампа 20 січня 2025 року. Про це пише профільне видання CoinDesk.

Згідно CoinDesk Bitcoin Index, найбільша і старша криптовалюта досягла $109 486 у середу на початку американської сесії. BTC виріс більше, ніж на 46% з квітневого мінімуму, спричиненого хвилюваннями через глобальну торговельну війну та мита США.

Нового історичного максимуму було досягнуто, коли біржові фонди біткоїнів (ETF) поглинули $3,6 млрд чистого припливу, що є ознакою відродження інтересу інвесторів.

Багато компаній, орієнтованих на біткоїни, включно зі Strategy Майкла Сейлора та нещодавно створеною фірмою Twenty One Capital, приєдналися до купівельного буму, допомагаючи підвищити BTC до нового рекорду.

Financial Times пов'язує рекордне зростання біткоїна з очікуваннями, що США незабаром узгодять свої перші правила цифрових активів.

Законодавці у Вашингтоні наближаються до погодження правил, які забезпечать нормативну базу для стейблкоїнів – форми цифрового долара, що широко використовується для платежів та торгівлі на криптовалютних ринках.

Метою токенів є підтримання стабільної вартості щодо долара, але вони перебувають за межами регульованої банківської системи.