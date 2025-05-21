Биткоин взлетел выше $109 400. Это новый исторический рекорд
Биткоин в среду, 21 мая, пересек отметку в $109 400, побив рекорд $109 000, установленный за несколько часов до инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года. Об этом пишет профильное издание CoinDesk.
Согласно CoinDesk Bitcoin Index, крупнейшая и старейшая криптовалюта достигла $109 486 в среду в начале американской сессии. BTC вырос более чем на 46% с апрельского минимума, вызванного растущими волнениями из-за глобальной торговой войны и пошлин США.
Новый исторический максимум был достигнут, когда биржевые фонды биткоинов (ETF) поглотили $3,6 млрд чистого притока, что является признаком возрождения интереса инвесторов.
Многие компании, ориентированные на биткоины, включая Strategy Майкла Сейлора и недавно созданную фирму Twenty One Capital, присоединились к покупательному буму, помогая поднять BTC к новому рекорду.
Financial Times связывает рекордный рост биткоина с ожиданиями, что США скоро согласуют свои первые правила цифровых активов.
Законодатели в Вашингтоне приближаются к согласованию правил, которые обеспечат нормативную базу для стейблкоинов – формы цифрового доллара, широко используемого для платежей и торговли на криптовалютных рынках.
Целью токенов является поддержание стабильной стоимости по отношению к доллару, но они находятся за пределами регулируемой банковской системы.
- 9 мая 2025 года биткоин неожиданно вырос в цене более чем на 3% в сутки, достигнув $102 500, а на пике – превысил $104 000. Главной причиной ралли стало заявление президента США о новом масштабном торговом соглашении с Великобританией.