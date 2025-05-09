Биткоин взлетел до $104 000 – трейдеры потеряли $400 млн из-за ставок на падение цены

Цена биткоина взлетела до $104 000 на фоне торгового соглашения США и Великобритании

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Биткоин неожиданно вырос в цене более чем на 3% в сутки, достигнув $102 500, а на пике – превысил $104 000, что является самым высоким показателем с 31 января. Об этом пишет профильное издание CoinDesk.

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Такой стремительный рост первой криптовалюты стал шоком для рынка и повлек за собой массовые потери среди трейдеров, ставивших на падение цены.

Главной причиной ралли стало заявление президента США Дональда Трампа о новом масштабном торговом соглашении с Великобританией.

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Совокупный приток денег в спотовые биржевые фонды (ETF) достиг рекордной отметки в $40 млрд.

Общая рыночная капитализация криптовалют (без учета самого биткоина) выросла на 10% – до $1,14 трлн, что является самым высоким показателем с 6 марта.

На фоне такого скачка биткоина почти $400 млн было потеряно на шорт-позициях (ставках трейдеров на снижение цены биткоина). Это самая большая сумма ликвидаций с ноября прошлого года.

Также было ликвидировано $22 млн в лонгах – ставках на рост, не выдержавших волатильности.

Такое резкое превышение шорт над лонгами свидетельствует о том, что многие трейдеры ожидали падения курса, но получили обратный эффект. Аналитики считают, что у рынка есть потенциал для дальнейшего роста.