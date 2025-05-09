Біткоїн злетів до $104 000 – трейдери втратили $400 млн через ставки на падіння ціни

Ціна біткоїна злетіла до $104 000 на тлі торговельної угоди США та Великої Британії

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Біткоїн неочікувано виріс в ціні на понад 3% за добу, досягнувши $102 500, а на піку – перевищив $104 000, що є найвищим показником з 31 січня. Про це пише профільне видання CoinDesk.

Таке стрімке зростання першої криптовалюти стало шоком для ринку та спричинило масові втрати серед трейдерів, які ставили на падіння ціни.

Головною причиною ралі стала заява президента США Дональда Трампа про нову масштабну торговельну угоду з Великою Британією.

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Сукупний приплив грошей у спотові біржові фонди (ETF) сягнув рекордної позначки у $40 млрд.

Загальна ринкова капіталізація криптовалют (без урахування самого біткоїна) зросла на 10% – до $1,14 трлн, що є найвищим показником із 6 березня.

На тлі такого стрибка біткоїна майже $400 млн було втрачено на шорт-позиціях (ставках трейдерів на зниження ціни біткоїна). Це найбільша сума ліквідацій з листопада минулого року.

Також було ліквідовано $22 млн у лонгах – ставках на зростання, які не витримали волатильності.

Таке різке перевищення шортів над лонгами свідчить про те, що багато трейдерів очікували падіння курсу, але отримали зворотний ефект. Аналітики вважають, що ринок має потенціал для подальшого зростання.