Литва рекордно оштрафувала криптофірму за допомогу клієнтам із РФ обходити санкції
Литва оштрафувала місцеву криптокомпанію Payeer на рекордні 9,3 млн євро за порушення санкцій та відмивання грошей російськими клієнтами. Про це повідомляє агентство Bloomberg.
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Payeer дозволяв російським клієнтам "проводити транзакції в російських рублях, переводячи їх із російських банків, які перебувають під санкціями Євросоюзу. Російським фізичним і юридичним особам була надана можливість отримувати послуги криптовалютного гаманця, управління рахунком або зберігання", – йдеться в заяві Служби з розслідування фінансових злочинів.
Литва за останнє десятиліття зарекомендувала себе як центр стартапів у сфері фінансових технологій.
Але влада зараз намагається скоротити кількість криптофірм за допомогою нових правил ліцензування, щоб запобігти використанню цифрових активів для відмивання грошей або обману інвесторів, зазначає агентство.
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