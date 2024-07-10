Литва рекордно оштрафувала криптофірму за допомогу клієнтам із РФ обходити санкції

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Литва оштрафувала місцеву криптокомпанію Payeer на рекордні 9,3 млн євро за порушення санкцій та відмивання грошей російськими клієнтами. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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Payeer дозволяв російським клієнтам "проводити транзакції в російських рублях, переводячи їх із російських банків, які перебувають під санкціями Євросоюзу. Російським фізичним і юридичним особам була надана можливість отримувати послуги криптовалютного гаманця, управління рахунком або зберігання", – йдеться в заяві Служби з розслідування фінансових злочинів.

Литва за останнє десятиліття зарекомендувала себе як центр стартапів у сфері фінансових технологій.

Але влада зараз намагається скоротити кількість криптофірм за допомогою нових правил ліцензування, щоб запобігти використанню цифрових активів для відмивання грошей або обману інвесторів, зазначає агентство.