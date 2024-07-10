Литва рекордно оштрафовала криптофирму за помощь клиентам из РФ обходить санкции 

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Литва оштрафовала местную криптокомпанию Payeer на рекордные 9,3 млн евро за нарушение санкций и отмывание денег российскими клиентами. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Payeer позволял российским клиентам "проводить транзакции в российских рублях, переводя их из российских банков, находящихся под санкциями Евросоюза. Российским физическим и юридическим лицам была предоставлена ​​возможность получать услуги криптовалютного кошелька, управления счетом или хранения", — говорится в заявлении Службы по расследованию финансовых преступлений.

Литва за последнее десятилетие зарекомендовала себя как центр стартапов в сфере финансовых технологий.

Но власти сейчас пытаются сократить количество криптофирм с помощью новых правил лицензирования, чтобы предотвратить использование цифровых активов для отмывания денег или обмана инвесторов, указывает агентство.