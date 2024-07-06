На Мосбирже начались проблемы с турецкими лирами из-за санкций США

Из-за санкций увеличилось время ввода и вывода валюты, а также расчетов в сделках с лирой

Фото EPA ліра туреччина

После остановки сделок с долларами США, евро и гонконгскими долларами на Московской бирже возникли проблемы с турецкой лирой, сообщили российские брокеры, пишут росСМИ.

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БКС, крупнейший небанковский брокер страны, объявил, что временно остановил для своих клиентов сделки с лирами на биржевом рынке. Представитель компании пояснил, что это решение связано с американскими санкциями против Национального клирингового центра – ключевой расчетной "дочки" биржи, ответственной за регистрацию всех сделок. Из-за санкций увеличилось время ввода и вывода валюты, а также расчетов в сделках с лирой.

В российской инвестиционной компании Финами также подтвердили проблемы с лирами, торги по которым биржа ведет с 2018 года. Руководитель управления развития клиентского сервиса компании Дмитрий Леснов признал, что Финам в ближайшее время будет анализировать ситуацию и не исключает, что будет вынужден прекратить торги лирой.

Объем сделок с лирами, который в прошлом году достигал рекордных 50 млрд рублей в месяц, сократился до незначительных 20–30 млн рублей в день. Турецкие банки практически полностью прекратили сделки с Россией, рассказала Deutsche Welle представительница одной из логистических компаний.

По ее словам, в прошлом году российские импортеры использовали лиры для оплаты товаров из Турции, но эта практика прекратилась из-за ужесточения американских финансовых санкций в конце прошлого года. Теперь турецкие банки опасаются вторичных санкций за нарушение санкционного режима, отмечает источник DW.

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Такие же риски несут и китайские банки, присутствие которых позволяет торговать на бирже юанями, предупреждает аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. ЦБ РФ учитывает риски, что торги юанем также придется остановить, признала накануне глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Соединенные Штаты 12 июня резко расширили санкции против России. Под ограничения Минфина США попали Мосбиржа и Национальный клиринговый центр, отвечающий в частности за валютные торги.

Мосбиржа сразу объявила, что со следующего дня прекращает торги по доллару и евро. Акции Московской биржи 13 июня открылись понижением до 15%.

После введения санкций единственной иностранной валютой, доступной для торгов фактически остался китайский юань. Но юаневые торги вскоре могут быть остановлены, сообщал Bloomberg источник, близкий к Центробанку РФ. По его словам, китайские банки, обеспечивающие такие соглашения, вероятнее всего, будут постепенно сворачивать операции с Мосбиржей из-за угрозы вторичных санкций США.