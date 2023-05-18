Наймасштабнійший тренінг в історії НАБУ: детективи почали освоювати криптовалюти
Національне антикорупційне бюро запустило наймасштабніший тренінговий курс у своїй історії, повідомляє пресслужба Бюро. Навчання триватиме з травня 2023 по січень 2024 року.
Понад 250 детективів і аналітиків НАБУ розпочали "вивчати інструменти сучасної корупції – криптовалютні технології.
"Бюро розуміє, що значну частину вкрадених коштів топкорупціонери намагаються акумулювати, використовувати та приховати в криптовалюті", – сказано в повідомленні.
Тренінг "СryptoEdge: Криптовалютні технології та методики розслідування злочинів з використанням віртуальних активів" триватиме дев'ять місяців.
Після завершення навчання співробітники НАБУ вмітимуть виявляти та розслідувати корупційні криптоактиви, будуть інтегровані до міжнародної екосистеми крипторозслідувачів, а "криптовалюта припинить бути панацеєю корупціонерів для приховування злочинів".
- За даними опитування, корупціонери хвилюють українців більше, ніж агенти та прихильники Росії.
- 12 травня у МВФ нагадали Україні про обіцянку відновити декларування чиновників і депутатів для надання кредиту $15,6 млрд.
- 16 травня Рада Європейського Союзу першою у світі встановила нормативну базу щодо ринків криптоактивів і послуг (MiCA).
Коментарі