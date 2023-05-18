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Наймасштабнійший тренінг в історії НАБУ: детективи почали освоювати криптовалюти

Этот материал также доступен на русском
18.05.2023, 16:37
Наймасштабнійший тренінг в історії НАБУ: детективи почали освоювати криптовалюти - Фото
Фото: Depositphotos

Національне антикорупційне бюро запустило наймасштабніший тренінговий курс у своїй історії, повідомляє пресслужба Бюро. Навчання триватиме з травня 2023 по січень 2024 року.

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Понад 250 детективів і аналітиків НАБУ розпочали "вивчати інструменти сучасної корупції – криптовалютні технології. 

"Бюро розуміє, що значну частину вкрадених коштів топкорупціонери намагаються акумулювати, використовувати та приховати в криптовалюті", – сказано в повідомленні.

Тренінг "СryptoEdge: Криптовалютні технології та методики розслідування злочинів з використанням віртуальних активів" триватиме дев'ять місяців.

Проєкт відбувається за підтримки Посольства США та за фінансової підтримки Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Державного департаменту США (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs – INL).

Після завершення навчання співробітники НАБУ вмітимуть виявляти та розслідувати корупційні криптоактиви, будуть інтегровані до міжнародної екосистеми крипторозслідувачів, а "криптовалюта припинить бути панацеєю корупціонерів для приховування злочинів".

Віра Касіян
НАБУкорупціякриптовалютаборотьба з корупцією
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