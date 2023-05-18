Самый масштабный тренинг в истории НАБУ: детективы начали осваивать криптовалюты
Национальное антикоррупционное бюро запустило самый масштабный тренинговый курс в своей истории, сообщает пресс-служба Бюро. Обучение будет продолжаться с мая 2023 по январь 2024 года.
Более 250 детективов и аналитиков НАБУ начали "изучать инструменты современной коррупции – криптовалютные технологии.
"Бюро понимает, что значительную часть украденных средств топ-коррупционеры пытаются аккумулировать, использовать и скрыть в криптовалюте", – говорится в сообщении.
Тренинг "СryptoEdge: Криптовалютные технологии и методики расследования преступлений с использованием виртуальных активов" продлится девять месяцев.
После завершения обучения сотрудники НАБУ будут уметь выявлять и расследовать коррупционные криптоактивы, будут интегрированы в международную экосистему крипторасследователей, а "криптовалюта перестанет быть панацеей коррупционеров для сокрытия преступлений".
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