"Очень серьезные обязательства". МВФ напомнил Украине о возобновлении е-декларирования

В Международном валютном фонде (МВФ) напомнили Украине об обещании возобновить декларирование чиновников и депутатов для предоставления кредита $15,6 млрд. Об этом заявила представитель МВФ Джулия Козак, сообщает Укринформ.

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"Власти взяли на себя очень серьезные обязательства и высказали четкие графики по продвижению важных законодательных изменений", – отметила представитель МВФ.

Она уточнила, что речь идет, в частности, о возобновлении обязанности для государственных чиновников декларировать свои активы, что по кредитной программе расширенного финансирования (EFF) предполагается до конца июля.

Кроме того, в МВФ ожидают внесения до конца сентября законодательных изменений для усиления борьбы с отмыванием денег, а также принятия до декабря законодательства об усилении институциональной независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).