"Очень серьезные обязательства". МВФ напомнил Украине о возобновлении е-декларирования
В Международном валютном фонде (МВФ) напомнили Украине об обещании возобновить декларирование чиновников и депутатов для предоставления кредита $15,6 млрд. Об этом заявила представитель МВФ Джулия Козак, сообщает Укринформ.
"Власти взяли на себя очень серьезные обязательства и высказали четкие графики по продвижению важных законодательных изменений", – отметила представитель МВФ.
Она уточнила, что речь идет, в частности, о возобновлении обязанности для государственных чиновников декларировать свои активы, что по кредитной программе расширенного финансирования (EFF) предполагается до конца июля.
Кроме того, в МВФ ожидают внесения до конца сентября законодательных изменений для усиления борьбы с отмыванием денег, а также принятия до декабря законодательства об усилении институциональной независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
- В марте Украина и МВФ договорились о новой четырехлетней кредитной программе расширенного финансирования.
- Условия новой кредитной программы содержат 19 структурных маяков, которые Украина обязалась выполнить в течение ближайших 15 месяцев.
- В начале мая Украина выполнила одно из требований МВФ – Зеленский подписал закон о спецсчетах.
Комментарии