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Украина выполнила одно из требований МВФ: Зеленский подписал закон о спецсчетах

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 13:07
Украина выполнила одно из требований МВФ: Зеленский подписал закон о спецсчетах - Фото
Владимир Зеленский (фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №8433 об использовании средств со счетов в поддержку Украины, свидетельствует информация на сайте Рады.

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Принятие этого закона было одним из обязательств Украины в рамках новой программы сотрудничества с МВФ.

Изменения в Бюджетный кодекс предполагают повышение прозрачности и подотчетности пожертвований, аккумулируемых на спецсчетах Нацбанка, и консолидацию их в спецфонде госбюджета.

Документ разрешает правительству открывать в Национальном банке специальные счета для сбора средств, полученных от физических и юридических лиц для поддержки национальной безопасности, обороны и развития Украины во время действия военного положения и в течение года после его отмены.

Правительство сможет распределять и перераспределять средства между главными распорядителями средств госбюджета с учетом их целевого назначения.

Главные распорядители должны обнародовать на официальных сайтах суммы полученных добровольных взносов, перечень приобретенных товаров и услуг.

Віра Касіян
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