Украина выполнила одно из требований МВФ: Зеленский подписал закон о спецсчетах

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №8433 об использовании средств со счетов в поддержку Украины, свидетельствует информация на сайте Рады.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Принятие этого закона было одним из обязательств Украины в рамках новой программы сотрудничества с МВФ.

Изменения в Бюджетный кодекс предполагают повышение прозрачности и подотчетности пожертвований, аккумулируемых на спецсчетах Нацбанка, и консолидацию их в спецфонде госбюджета.

Документ разрешает правительству открывать в Национальном банке специальные счета для сбора средств, полученных от физических и юридических лиц для поддержки национальной безопасности, обороны и развития Украины во время действия военного положения и в течение года после его отмены.

Правительство сможет распределять и перераспределять средства между главными распорядителями средств госбюджета с учетом их целевого назначения.

Главные распорядители должны обнародовать на официальных сайтах суммы полученных добровольных взносов, перечень приобретенных товаров и услуг.

В марте Украина и МВФ договорились о новой четырехлетней кредитной программе расширенного финансирования.

Условия новой кредитной программы содержат 19 структурных маяков, которые Украина обязалась выполнить в течение ближайших 15 месяцев.

Віра Касіян

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.