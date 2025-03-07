Трамп підписав указ про створення стратегічного резерву біткоїнів у США

Фото: Дональд Трамп / EPA / Al Drago / POOL

Президент США Дональд Трамп підписав у четвер, 6 березня, указ про створення стратегічного резерву біткоїнів (BTC) та запасу цифрових активів.

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"Оскільки існує фіксована пропозиція BTC, є стратегічна перевага в тому, щоб бути однією з перших країн, які створили стратегічний резерв біткоїнів", – зазначається в указі.

Трамп додав, що уряд США наразі володіє значною кількістю біткоїнів, тому має "використовувати, а не обмежувати можливості цифрових активів".

Таким чином, було ухвалено рішення створення стратегічного біткоїн-резерву, а також запасу цифрових активів, що "можуть слугувати захищеним рахунком для впорядкованого та стратегічного управління іншими цифровими активами Сполучених Штатів".

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Резерв буде капіталізований завдяки біткоїнам, що належать федеральному уряду, які були конфісковані в межах кримінальних або цивільних проваджень щодо конфіскації активів.

Протягом 30 днів кожна установа в США має переглянути свої повноваження щодо переведення будь-яких урядових BTC, якими вона володіє, до стратегічного біткоїн-резерву та подати звіт, що відображає результати такого перегляду, міністру фінансів країни.

Державні BTC, внесені до стратегічного біткоїн-резерву, не підлягають продажу і зберігаються як резервні активи США, що використовуються для досягнення урядових цілей відповідно до чинного законодавства, зазначається в указі.

Крім цього, згідно з указом, міністр фінансів та міністр торгівлі мають розробити стратегії придбання додаткових державних BTC, але так, щоб це не призвело до додаткових витрат платників податків.