Трамп підписав указ про створення стратегічного резерву біткоїнів у США
Президент США Дональд Трамп підписав у четвер, 6 березня, указ про створення стратегічного резерву біткоїнів (BTC) та запасу цифрових активів.
"Оскільки існує фіксована пропозиція BTC, є стратегічна перевага в тому, щоб бути однією з перших країн, які створили стратегічний резерв біткоїнів", – зазначається в указі.
Трамп додав, що уряд США наразі володіє значною кількістю біткоїнів, тому має "використовувати, а не обмежувати можливості цифрових активів".
Таким чином, було ухвалено рішення створення стратегічного біткоїн-резерву, а також запасу цифрових активів, що "можуть слугувати захищеним рахунком для впорядкованого та стратегічного управління іншими цифровими активами Сполучених Штатів".
Резерв буде капіталізований завдяки біткоїнам, що належать федеральному уряду, які були конфісковані в межах кримінальних або цивільних проваджень щодо конфіскації активів.
Протягом 30 днів кожна установа в США має переглянути свої повноваження щодо переведення будь-яких урядових BTC, якими вона володіє, до стратегічного біткоїн-резерву та подати звіт, що відображає результати такого перегляду, міністру фінансів країни.
Державні BTC, внесені до стратегічного біткоїн-резерву, не підлягають продажу і зберігаються як резервні активи США, що використовуються для досягнення урядових цілей відповідно до чинного законодавства, зазначається в указі.
Крім цього, згідно з указом, міністр фінансів та міністр торгівлі мають розробити стратегії придбання додаткових державних BTC, але так, щоб це не призвело до додаткових витрат платників податків.
- 3 березня Трамп оголосив назви п'яти цифрових активів, які він планує внести в цей резерв, що призвело до різкого зростання ринкової вартості кожного з них. За словами президента, це біткоїн, Ethereum, XRP, Solana і Cardano.