Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов в США

Фото: Дональд Трамп / EPA / Al Drago / POOL

Президент США Дональд Трамп подписал в четверг, 6 марта, указ о создании стратегического резерва биткоинов (BTC) и запасе цифровых активов.

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"Поскольку существует фиксированное предложение BTC, есть стратегическое преимущество в том, чтобы быть одной из первых стран, создавших стратегический резерв биткоинов", – отмечается в указе.

Трамп добавил, что правительство США сейчас владеет значительным количеством биткоинов, поэтому должно "использовать, а не ограничивать возможности цифровых активов".

Таким образом, было принято решение о создании стратегического биткоин-резерва, а также запаса цифровых активов, которые "могут служить защищенным счетом для упорядоченного и стратегического управления другими цифровыми активами Соединенных Штатов".

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Резерв будет капитализирован за счет биткоинов, принадлежащих федеральному правительству, которые были конфискованы в рамках уголовных или гражданских производств по конфискации активов.

В течение 30 дней каждое учреждение в США должно пересмотреть свои полномочия по переводу любых правительственных BTC, которыми он располагает, в стратегический биткоин-резерв и представить отчет, отражающий результаты такого пересмотра, к министру финансов страны.

Государственные BTC, внесенные в стратегический биткоин-резерв, не подлежат продаже и хранятся в качестве резервных активов США, используемых для достижения правительственных целей в соответствии с действующим законодательством, отмечается в указе.

Кроме этого, согласно указу, министр финансов и министр торговли должны разработать стратегии приобретения дополнительных государственных BTC, но так, чтобы это не привело к дополнительным расходам налогоплательщиков.