В Україні заблокували доступ до криптобіржі Kuna
Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій заблокував доступ до української криптобіржі Kuna на території України. Про це повідомляється на сайті Держспецзв'язку, звернув увагу Forbes Україна.
Розпорядження зобов'язує провайдерів встановити обмеження на доступ до доменного імені kuna.io та його піддоменів. Наказ діє до припинення або скасування воєнного стану в Україні.
Рішення щодо блокування ухвалене за зверненням Бюро економічної безпеки щодо виконання ухвали Шевченківського районного суду Києва №761/1434/25. У судовому реєстрі не повідомляється про суть претензій до криптобіржі, але, за даними Forbes, БЕБ проводить розслідування щодо ухилення від сплати податків групою компаній Kuna.
У травні 2024 року засновник біржі Михайло Чобанян розказав, що вивчає варіант продажу українського бізнесу й веде переговори з потенційними інвесторами. В кінці грудня ТОВ "Куна Ексчендж" змінило назву на ТОВ "Момент Ексчендж", а Чобанян вийшов із переліку засновників компанії.
На сайті біржі вказано, що її юридична особа Kuna Pro зареєстрована у Литві.
Чобанян також розповідав, що повністю розчарувався в українському крипторинку й не вірить у перспективу його відновлення.
- У лютому 2022 року ВР ухвалила Закон №2074-IX "Про віртуальні активи", а у березні його підписав президент. Закон досі не почав функціонувати, бо для набуття його чинності потрібно було внести зміни до Податкового кодексу, чого парламент не зробив.
- Зараз триває робота над оновленим законопроєктом про віртуальні активи. Регулювання в Україні, що розповсюдиться і на криптогалузь, буде побудоване на європейських нормах MiCA.