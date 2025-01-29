В Україні заблокували доступ до криптобіржі Kuna

Провайдери отримали наказ встановити обмеження на доступ до доменного імені kuna.io

Джерело зображення: Kuna

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій заблокував доступ до української криптобіржі Kuna на території України. Про це повідомляється на сайті Держспецзв'язку, звернув увагу Forbes Україна.

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Розпорядження зобов'язує провайдерів встановити обмеження на доступ до доменного імені kuna.io та його піддоменів. Наказ діє до припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Рішення щодо блокування ухвалене за зверненням Бюро економічної безпеки щодо виконання ухвали Шевченківського районного суду Києва №761/1434/25. У судовому реєстрі не повідомляється про суть претензій до криптобіржі, але, за даними Forbes, БЕБ проводить розслідування щодо ухилення від сплати податків групою компаній Kuna.

У травні 2024 року засновник біржі Михайло Чобанян розказав, що вивчає варіант продажу українського бізнесу й веде переговори з потенційними інвесторами. В кінці грудня ТОВ "Куна Ексчендж" змінило назву на ТОВ "Момент Ексчендж", а Чобанян вийшов із переліку засновників компанії.

На сайті біржі вказано, що її юридична особа Kuna Pro зареєстрована у Литві.

Чобанян також розповідав, що повністю розчарувався в українському крипторинку й не вірить у перспективу його відновлення.