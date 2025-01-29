В Украине заблокировали доступ к криптобирже Kuna

Источник изображення: Kuna

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций заблокировал доступ к украинской криптобирже Kuna на территории Украины. Об этом сообщается на сайте Госспецсвязи, обратил внимание Forbes Украина.

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Распоряжение обязывает провайдеров установить ограничения на доступ к доменному имени kuna.io и его поддоменам. Приказ действует до прекращения или отмены военного положения в Украине.

Решение о блокировании принято по обращению Бюро экономической безопасности о выполнении постановления Шевченковского районного суда Киева №761/1434/25. В судебном реестре не сообщается о сути претензий к криптобирже, но, по данным Forbes, БЭБ проводит расследование по поводу уклонения от уплаты налогов группой компаний Kuna.

В мае 2024 года основатель биржи Михаил Чобанян рассказал, что изучает вариант продажи украинского бизнеса и ведет переговоры с потенциальными инвесторами. В конце декабря ООО "Куна Эксчендж" сменило название на ООО "Момент Эксчендж", а Чобанян вышел из перечня учредителей компании.

На сайте биржи указано, что ее юридическое лицо Kuna Pro зарегистрировано в Литве.

Чобанян также рассказывал, что полностью разочаровался в украинском крипторынке и не верит в перспективу его восстановления.