Наприкінці листопада Молдова повідомила, що відвʼязує курс від долара і використовуватиме євро як базову валюту для встановлення офіційного обмінного курсу молдовського лея.

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Український Нацбанк раніше також говорив про те, що вони розглядають можливість прив’язати курс гривні до євро замість долара. Пов'язано це з курсом України до євроінтеграції та зростанням частки валютних угод у євро.

Чи піде слідом за Молдовою таким шляхом і Україна та на що вплине така зміна привʼязки національної валюти – розбиралася LIGA.net

Що каже Нацбанк

Весною 2024 року Нацбанк уже заявляв про те, що структура угод на валютному ринку України підтверджує статус долара США як основної курсоутворювальної валюти. Але у сегменті операцій банків із клієнтами частка угод у євро в загальному обсязі ще з довоєнних часів має тенденцію до зростання. Зокрема, за операціями з купівлі безготівкової валюти клієнтами частка угод в євро наблизилася до 50%.

"Продовження цієї тенденції, з огляду на євроінтеграційні прагнення України, може вже в недалекому майбутньому актуалізувати питання щодо доцільності переходу від долара до євро, як основної валюти курсової прив'язки", – йдеться у підсумковому документі Національного банку.