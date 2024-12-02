Відмовитися від долара. Чи буде Україна привʼязувати національну валюту до євро
Наприкінці листопада Молдова повідомила, що відвʼязує курс від долара і використовуватиме євро як базову валюту для встановлення офіційного обмінного курсу молдовського лея.
Український Нацбанк раніше також говорив про те, що вони розглядають можливість прив’язати курс гривні до євро замість долара. Пов'язано це з курсом України до євроінтеграції та зростанням частки валютних угод у євро.
Чи піде слідом за Молдовою таким шляхом і Україна та на що вплине така зміна привʼязки національної валюти – розбиралася LIGA.net
Що каже Нацбанк
Весною 2024 року Нацбанк уже заявляв про те, що структура угод на валютному ринку України підтверджує статус долара США як основної курсоутворювальної валюти. Але у сегменті операцій банків із клієнтами частка угод у євро в загальному обсязі ще з довоєнних часів має тенденцію до зростання. Зокрема, за операціями з купівлі безготівкової валюти клієнтами частка угод в євро наблизилася до 50%.
"Продовження цієї тенденції, з огляду на євроінтеграційні прагнення України, може вже в недалекому майбутньому актуалізувати питання щодо доцільності переходу від долара до євро, як основної валюти курсової прив'язки", – йдеться у підсумковому документі Національного банку.