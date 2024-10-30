20 компаній отримають від держави майже 85 млн грн грантів на перероблення

Ще 20 українських підприємств стали переможцями грантової програми на перероблення та отримають 84,9 млн грн від держави

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Ще 20 українських підприємств виграли гранти на розвиток переробної галузі та отримають від держави загалом 84,9 млн грн, повідомляє Міністерство економіки України.

Мінекономіки вже виділило 39,5 млн грн для восьми з цих підприємств, а рішення щодо решти грантів ухвалить Державний центр зайнятості.

Як зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа, цього разу гранти отримають підприємства, які займаються обробкою деревини та металу, виробництвом кормів, устаткування та будівельних конструкцій. Серед переможців є також виробники безпілотних літальних апаратів.

Сума грантів коливається від 395 000 до 8 млн грн і спрямовується на закупівлю обладнання. Підприємства з деокупованих або прифронтових територій можуть розраховувати на компенсацію до 80% витрат.

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Програма фінансується з державного бюджету та донорських внесків до Фонду відновлення та трансформації економіки, а також із Фонду соціального страхування на випадок безробіття. З початку програми у липні 2022 року вже схвалено понад 1000 грантів на загальну суму близько 5 млрд грн.