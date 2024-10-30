20 компаний получат от государства около 85 млн грн грантов на переработку
Еще 20 украинских предприятий выиграли гранты на развитие перерабатывающей отрасли и получат от государства в общей сложности 84,9 млн грн, сообщает Министерство экономики Украины.
Минэкономики уже выделило 39,5 млн грн для восьми из этих предприятий, а решение по остальным грантам примет Государственный центр занятости.
Как отметил заместитель министра экономики Андрей Телюпа, в этот раз гранты получат предприятия, занимающиеся обработкой древесины и металла, производством кормов, оборудования и строительных конструкций. Среди победителей есть также производители беспилотных летательных аппаратов.
Сумма грантов колеблется от 395 000 до 8 млн грн и направляется на закупку оборудования. Предприятия с деоккупированных или прифронтовых территорий могут рассчитывать на компенсацию до 80% расходов.
Программа финансируется из государственного бюджета и донорских взносов в Фонд восстановления и трансформации экономики, а также из Фонда социального страхования на случай безработицы. С начала программы в июле 2022 года уже одобрено более 1000 грантов на общую сумму около 5 млрд грн.
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