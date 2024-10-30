20 компаний получат от государства около 85 млн грн грантов на переработку

Еще 20 украинских предприятий стали победителями грантовой программы на переработку и получат 84,9 млн грн от государства

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Еще 20 украинских предприятий выиграли гранты на развитие перерабатывающей отрасли и получат от государства в общей сложности 84,9 млн грн, сообщает Министерство экономики Украины.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Минэкономики уже выделило 39,5 млн грн для восьми из этих предприятий, а решение по остальным грантам примет Государственный центр занятости.

Как отметил заместитель министра экономики Андрей Телюпа, в этот раз гранты получат предприятия, занимающиеся обработкой древесины и металла, производством кормов, оборудования и строительных конструкций. Среди победителей есть также производители беспилотных летательных аппаратов.

Сумма грантов колеблется от 395 000 до 8 млн грн и направляется на закупку оборудования. Предприятия с деоккупированных или прифронтовых территорий могут рассчитывать на компенсацию до 80% расходов.

Читайте также Государство начало гарантировать инвестиционные кредиты для фермеров

Программа финансируется из государственного бюджета и донорских взносов в Фонд восстановления и трансформации экономики, а также из Фонда социального страхования на случай безработицы. С начала программы в июле 2022 года уже одобрено более 1000 грантов на общую сумму около 5 млрд грн.