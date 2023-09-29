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60 000 українців отримали по 6500 грн від держави неправомірно, гроші повертають

Этот материал также доступен на русском
29.09.2023, 10:48
60 000 українців отримали по 6500 грн від держави неправомірно, гроші повертають - Фото
єПідтримка

Станом на початок вересня понад 4,7 млн українців, які втратили доходи під час війни, отримали одноразову грошову допомогу в розмірі 6,5 тис. грн. Загалом за програмою єПідтримка громадянам було виплачено 30,9 млрд грн. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот із посиланням на дані Мінекономіки.

Водночас 390 млн грн було виплачено неправомірно. Тобто 60 тис. українців отримали по 6500 грн, не маючи на це підстав. При цьому, майже чверть таких отримувачів – 14,5 тис. "бюджетників" – вже повернули кошти до державного бюджету.

У Мінекономіки зазначили, що усі ці громадяни є працівниками бюджетних установ – тобто їм не повинна була виплачуватися ця допомога, адже вони отримували зарплату з держбюджету в повному обсязі. Повернуті грошові кошти повинні бути направлені на потреби національної безпеки та оборони.

  • Спочатку програма єПідтримка була запущена наприкінці 2021 року для виплати 1000 грн вакцинованим від COVID-19 українцям.
  • У березні Кабмін перезапустив єПідтримку. Уряд виплачував 6500 грн кожному найманому працівникові та ФОПу, у якого війна забрала роботу.
  • Також українці використали віртуальні картки єПідтримки для перерахування грошей ЗСУ.
  • У липні 2022 року програму закрили. Надалі на картку єПідтримка можна буде отримати дохід від військових облігацій.

Наталія Софієнко
єПідтримкадопомога держави
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