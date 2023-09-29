60 000 українців отримали по 6500 грн від держави неправомірно, гроші повертають

Станом на початок вересня понад 4,7 млн українців, які втратили доходи під час війни, отримали одноразову грошову допомогу в розмірі 6,5 тис. грн. Загалом за програмою єПідтримка громадянам було виплачено 30,9 млрд грн. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот із посиланням на дані Мінекономіки.

Водночас 390 млн грн було виплачено неправомірно. Тобто 60 тис. українців отримали по 6500 грн, не маючи на це підстав. При цьому, майже чверть таких отримувачів – 14,5 тис. "бюджетників" – вже повернули кошти до державного бюджету.

У Мінекономіки зазначили, що усі ці громадяни є працівниками бюджетних установ – тобто їм не повинна була виплачуватися ця допомога, адже вони отримували зарплату з держбюджету в повному обсязі. Повернуті грошові кошти повинні бути направлені на потреби національної безпеки та оборони.