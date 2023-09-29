60 000 украинцев получили по 6500 грн от государства неправомерно, деньги возвращают

По состоянию на начало сентября более 4,7 млн украинцев, потерявших доходы во время войны, получили единовременную денежную помощь в размере 6,5 тыс. грн. В целом по программе єПідтримки гражданам было выплачено 30,9 млрд грн. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот со ссылкой на данные Минэкономики.

В то же время 390 млн грн было выплачено неправомерно. То есть 60 тыс. украинцев получили по 6500 грн, не имея на это оснований. При этом почти четверть таких получателей – 14,5 тыс. "бюджетников" – уже вернули средства в государственный бюджет.

В Минэкономики отметили, что все эти граждане являются работниками бюджетных учреждений – то есть им не должна была выплачиваться данная помощь, так как они получали зарплату из госбюджета в полном объеме. Возвращенные денежные средства должны быть направлены на нужды национальной безопасности и обороны.