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60 000 украинцев получили по 6500 грн от государства неправомерно, деньги возвращают

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2023, 10:48
60 000 украинцев получили по 6500 грн от государства неправомерно, деньги возвращают - Фото
єПідтримка

По состоянию на начало сентября более 4,7 млн украинцев, потерявших доходы во время войны, получили единовременную денежную помощь в размере 6,5 тыс. грн. В целом по программе єПідтримки гражданам было выплачено 30,9 млрд грн. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот со ссылкой на данные Минэкономики.

В то же время 390 млн грн было выплачено неправомерно. То есть 60 тыс. украинцев получили по 6500 грн, не имея на это оснований. При этом почти четверть таких получателей – 14,5 тыс. "бюджетников" – уже вернули средства в государственный бюджет.

В Минэкономики отметили, что все эти граждане являются работниками бюджетных учреждений – то есть им не должна была выплачиваться данная помощь, так как они получали зарплату из госбюджета в полном объеме. Возвращенные денежные средства должны быть направлены на нужды национальной безопасности и обороны.

  • Первоначально программа єПідтримки была запущена в конце 2021 года для выплаты 1000 грн вакцинированным от COVID-19 украинцам.
  • В марте Кабмин перезапустил єПідтримку. Правительство выплачивало 6500 грн каждому наемному работнику и ФОП, у которого война забрала работу.
  • Также украинцы использовали виртуальные карточки єПідтримки для перечисления денег ВСУ.
  • В июле 2022 года программу закрыли. В дальнейшем на карту єПідтримки можно будет получить доход от военных облигаций.

Наталия Софиенко
єПідтримка
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