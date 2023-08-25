АРМА отримало в управління рекордну суму арештованих коштів

Національне агентство України з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА) розмістило на депозитних рахунках 1,8 млрд грн арештованих коштів підсанкційної особи, інформує пресслужба АРМА.

В агенції зазначають, що такий значний обсяг коштів АРМА отримало вперше у своїй історії, і тепер загальний розмір депозиту Нацагентства сягає рекордні понад 3,1 млрд грн.

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В АРМА зазначили, що грошові активи було перераховано попри перешкоди з боку фінансових установ, на рахунках яких розміщувалась арештована сума.

"Таким чином АРМА вжито всіх необхідних заходів для того, щоб мільярди гривень підсанкційної особи було передано під контроль держави та використано для зміцнення обороноздатності. Адже на ці кошти Нацагентство зможе придбати військові облігації, які є важливим джерелом фінансування Збройних Сил", – йдеться в повідомленні.

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