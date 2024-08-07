Аудитор з "великої четвірки" отримав штраф за надто великий гонорар від Evraz Абрамовича

Ernst & Young у 2021 році отримав завелику суму грошей від російського сталеливарного гіганта Evraz

Фото: EY

Британський регулятор Рада з фінансової звітності (FRC) покарав аудиторську компанію Ernst & Young LLP (EY UK) за перевищення положеного ліміту на гонорари від Evraz Романа Абрамовича. Про це повідомляється на сайті FRC.

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На EY наклали штраф у розмірі 250 000 фунтів стерлінгів. Додатково компанія отримала догану й повинна оплатити витрати в розмірі 45 000 фунтів.

У Британії для мінімізації конфлікту інтересів діють обмеження на надання аудиторськими компаніями неаудиторських послуг (таких як консалтинг). Вони не можуть перевищувати 70% середньої суми винагороди, сплаченої аудиторській фірмі за три попередні роки.

EY у 2021 році перевищила цей показник, неправильно порахувавши співвідношення гонорарів на рівні мережі, тоді як треба було це зробити на рівні фірми. Загальна сума гонорару становила $535 000 – удвічі більше за дозволений ліміт $280 000

Порушення не було навмисним, визнав регулятор.

EY, яка була аудитором Evraz з 2011 році, розірвала відносини з російською компанією в листопаді 2022 року. Її основний власник Роман Абрамович весною 2022 року потрапив під санкції Великої Британії через близькі стосунки з владою Росії, яка розпочала повномасштабну агресію проти України.