Аудитор из "большой четверки" получил штраф за слишком большой гонорар от Evraz Абрамовича

Ernst & Young в 2021 году получил большую сумму денег от российского сталелитейного гиганта Evraz

Фото: EY

Британский регулятор Совет по финансовой отчетности (FRC) наказал аудиторскую компанию Ernst & Young LLP (EY UK) за превышение положенного лимита на гонорары от Evraz Романа Абрамовича. Об этом сообщается на сайте FRC.

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На EY наложили штраф в размере 250 000 фунтов стерлингов. Дополнительно компания получила выговор и должна оплатить расходы в размере 45 000 фунтов.

В Британии для минимизации конфликта интересов действуют ограничения на предоставление аудиторскими компаниями неаудиторских услуг (таких как консалтинг). Они не могут превышать 70% средней суммы вознаграждения, уплаченного аудиторской фирме за три предыдущих года.

EY в 2021 году превысила этот показатель, неправильно посчитав соотношение гонораров на уровне сети, в то время как нужно было это сделать на уровне фирмы. Общая сумма гонорара составляла $535 000 – вдвое больше разрешенного лимита $280 000

Нарушение не было намеренным, признал регулятор.

EY, которая была аудитором Evraz с 2011 года, разорвала отношения с российской компанией в ноябре 2022 года. Ее основной владелец Роман Абрамович весной 2022 года попал под санкции Великобритании из-за близких отношений с властями России, которые начали полномасштабную агрессию против Украины.