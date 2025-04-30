Азійські валюти виграють від втрати довіри до долара – Goldman Sachs

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Валюти Південної Кореї, Сінгапуру та Китаю, ймовірно, виграють від диверсифікації центральними банками своїх резервів та скорочення частки долара. Про це з посиланням на Goldman Sachs пише Bloomberg.

Стратеги банку вважають, що хоча долар США та євро й надалі залишаються основними резервними активами, центральні банки можуть збільшити розподіл коштів у нетрадиційні валюти в міру того, як домінування долара слабшає.

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Вони визначили південнокорейську вону, сінгапурський долар та китайський юань як головних кандидатів в Азії, котрі виграють від цього зсуву.

Goldman Sachs очікує на підвищений попит на вону, оскільки Південна Корея має приєднатися до індексу державних облігацій FTSE World Government Bond Index наступного року.

Сінгапур з його рейтингом AAA, напевно, вже залучає інвестиції центральних банків. Торгівельні зв'язки Китаю зі світом роблять юань "природним кандидатом" для потенційного перерозподілу резервів.

"Ми вважаємо, що диверсифікація з відходом від долара має зберегтися, оскільки ця тенденція міцно вкоренилася за останнє десятиліття", – зазначили стратеги Goldman Sachs, включаючи Денні Суванапруті та Ріну Джіо.

Долар залишається ключовою валютою світу, яка використовується для більшості резервів центральних банків і купівлі таких товарів, як нафта. Однак центральні банки шукають альтернативи долару через побоювання щодо невизначеності економічної політики США.

Нещодавні торги на валютному ринку з оборотом у $7,5 трильйона на день вказують на зниження попиту на долар: індекс долара Bloomberg впав більш ніж на 7% з лютневого піку, оскільки позиція США слабшає.

Долар залишається переоціненим приблизно на 17%, пишуть стратеги. Це посилює занепокоєння інвесторів, оскільки невизначеність економічної політики США різко зростає до рівнів, які не спостерігалися від початку пандемії у 2020 році.

"Ми очікуємо на поворот до інших глобальних активів, частиною яких можуть стати азійські активи", – зазначають у Goldman Sachs.