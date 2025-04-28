"Ми – експортний континент". Високий курс євро почав створювати проблеми для Європи
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Значне зростання курсу євро після оголошення президентом США Дональдом Трампом рішення про підвищення торговельних мит почало створювати проблеми для економіки єврозони, пише Reuters.

Курс євро зріс приблизно на 10% з початку березня, досягнувши рекордно високого рівня щодо валют основних торговельних партнерів, що є ключовим показником для Європейського центрального банку.

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Це зростання негативно впливає на економіку єврозони, яка сильно залежить від експорту. Компанії з індексу STOXX Europe 600 отримують 60% своїх доходів з-за кордону, з яких майже половина припадає на США.

"Значно слабше зростання і набагато сильніший євро – це подвійний удар для Європи", – сказав Еммануель Ко, керівник стратегії європейських акцій у Barclays.

Reuters з посиланням на історичні дані вказує, що стійке зростання євро на 10% зменшує корпоративні прибутки на 2-3%.

Компанії уже повідомляють про проблеми у своїх звітах за перший квартал. В Unilever через вплив валютного курсу впав оборот, SAP прогнозує зниження річного доходу на 30 млн євро за кожен цент зростання курсу євро, а L'Oreal очікує зниження чистих продажів на 2,9% за умови, що курс залишиться на рівні 1,15 євро/дол. протягом року.

Економісти прогнозують, що зростання єврозони постраждає, попри те, що сильний євро знижує витрати на імпорт, зокрема енергоносії.

Коли євро зміцнюється, товари та послуги, вироблені в єврозоні, стають дорожчими для іноземних покупців.

"Ми – експортний континент, і це означає, що в кінцевому підсумку ви побачите зменшення попиту", – прогнозує Маріке Блом, головна економістка ING.

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