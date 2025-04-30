Азиатские валюты выиграют от потери доверия к доллару – Goldman Sachs

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Валюты Южной Кореи, Сингапура и Китая, вероятно, выиграют от диверсификации центральными банками своих резервов и сокращения доли доллара. Об этом со ссылкой на Goldman Sachs пишет Bloomberg.

Стратеги банка считают, что хотя доллар США и евро по-прежнему остаются основными резервными активами, центральные банки могут увеличить распределение средств в нетрадиционные валюты по мере того, как доминирование доллара ослабевает.

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Они определили южнокорейскую вону, сингапурский доллар и китайский юань как главных кандидатов в Азии, которые выиграют от этого сдвига.

Goldman Sachs ожидает повышенного спроса на вону, поскольку Южная Корея должна присоединиться к индексу государственных облигаций FTSE World Government Bond Index в следующем году.

Сингапур с его рейтингом AAA наверняка уже привлекает инвестиции центральных банков. Торговые связи Китая с миром делают юань "естественным кандидатом" для потенциального перераспределения резервов.

"Мы считаем, что диверсификация с уходом от доллара должна сохраниться, поскольку эта тенденция прочно укоренилась за последнее десятилетие", – отметили стратеги Goldman Sachs, включая Дэнни Суванапрути и Рину Джио.

Доллар остается ключевой валютой мира, используемой для большинства резервов центральных банков и покупки таких товаров, как нефть. Однако центральные банки ищут альтернативы доллару из-за опасений неопределенности экономической политики США.

Недавние торги на валютном рынке с оборотом $7,5 триллиона в день указывают на снижение спроса на доллар: индекс доллара Bloomberg упал более чем на 7% с февральского пика, поскольку позиция США ослабевает.

Доллар остается переоцененным примерно на 17%, пишут стратеги. Это усугубляет беспокойство инвесторов, поскольку неопределенность экономической политики США резко возрастает до уровней, не наблюдавшихся с начала пандемии в 2020 году.

"Мы ожидаем поворота к другим глобальным активам, частью которых могут стать азиатские активы", – отмечают в Goldman Sachs.