Банк Канади несподівано повернувся до підвищення ставки. Вона вже на 22-річному піку

Банк Канади 7 червня підвищив ключову відсоткову ставку на 25 базисних пунктів – до 4,75% річних, повідомляє сайт регулятора.

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Це перше підвищення із січня, але після нього ставка опинилася на 22-річному максимумі. Востаннє ставка сягала 4,75% у квітні та травні 2001 року.

Рішення ухвалено у зв'язку з побоюваннями, що інфляція може закріпитися значно вище від цільового рівня в 2% на тлі збереження високого економічного зростання.

Із січня Центробанк призупинив цикл посилення політики, щоб оцінити вплив попередніх підвищень. У березні 2022 року Банк Канади вісім разів підвищив вартість запозичень до 15-річного максимуму в 4,50% – найшвидшого циклу посилення в історії банку.

"Надлишковий попит в економіці виявився стійкішим, ніж очікувалося. Монетарна політика є недостатньо жорсткою, щоб відновити баланс попиту та пропозиції та повернути інфляцію до 2-відсоткової цілі на стійкій основі", – йдеться у заяві Банку Канади.

Темпи зростання споживчих цін у країні у квітні прискорилися вперше за 10 місяців – до 4,4% у річному вираженні. Базова інфляція у Канаді залишається у діапазоні 3,5-4% протягом кількох місяців. З урахуванням стійкості ринку праці та споживчого попиту ризик того, що вона закріпиться, суттєво вище за рівень у 2%, посилюється, зазначають у ЦБ.

Банк Канади заявив, що продовжить оцінювати економічні показники в майбутньому, щоб побачити, чи відповідають вони досягненню цільового показника інфляції.

"Ми очікуємо підвищення ще на 25 базисних пунктів у липні", – цитує Reuters віцепрезидента з економіки ринків капіталу в Scotiabank Дерека Голта.

Міністерка фінансів Канади Христя Фріланд заявила, що економічне відновлення після пандемії COVID-19 та вторгнення Росії в Україну стимулює зростання цін.

Жодна країна не має "кращих позицій для м'якої посадки, аніж Канада", – сказала вона журналістам. "Ми дуже близькі до завершення цього складного періоду та повернення до низької, стабільної інфляції та сильного, сталого зростання", – резюмувала міністерка.

Рішення ЦБ Канади підвищити ставку негативно вплинуло на настрої ринку. Американські фондові індекси S&P 500 та Nasdaq Composite завершили торги 7 червня у мінусі.

Індекс Dow Jones Industrial Average підвищився на 91,74 пункту (0,27%) і становив 33665,02 пункту. Найбільше зросли акції Caterpillar Inc., що подорожчали на 3,9%, а лідером зниження стали папери Salesforce Inc., які подешевшали на 3,4%.