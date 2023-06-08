Банк Канады неожиданно вернулся к повышению ставки. Она уже на 22-летнем пике

Банк Канады 7 июня повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов – до 4,75% годовых, сообщается на сайте регулятора.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Это первое повышение с января, но после него ставка оказалась на 22-летнем максимуме. В последний раз ставка достигала 4,75% в апреле и мае 2001 года.

Решение принято в связи с растущими опасениями, что инфляция может закрепиться значительно выше целевого уровня в 2% на фоне сохранения высокого экономического роста.

С января Центробанк приостановил цикл ужесточения политики, чтобы оценить влияние предыдущих повышений. В марте 2022 года Банк Канады восемь раз повысил стоимость заимствований до 15-летнего максимума в 4,50% – самого быстрого цикла ужесточения в истории банка.

"Избыточный спрос в экономике оказался более устойчивым, чем ожидалось. Монетарная политика является недостаточно жесткой, чтобы восстановить баланс спроса и предложения и вернуть инфляцию к 2-процентной цели на устойчивой основе", – говорится в заявлении Банка Канады.

Темпы роста потребительских цен в стране в апреле ускорились впервые за 10 месяцев – до 4,4% в годовом выражении. Базовая инфляция в Канаде остается в диапазоне 3,5-4% в течение нескольких месяцев. С учетом устойчивости рынка труда и потребительского спроса риск того, что она закрепится, существенно выше уровня в 2%, усиливается, отмечают в ЦБ.

Банк Канады заявил, что продолжит оценивать экономические показатели в будущем, чтобы увидеть, "соответствуют ли они достижению целевого показателя инфляции".

"Мы ожидаем повышения еще на 25 базисных пунктов в июле", – цитирует Reuters вице-президента по экономике рынков капитала в Scotiabank Дерека Холта.

Министр финансов Канады Христя Фриланд заявила, что экономическое восстановление после пандемии COVID-19 и вторжения России в Украину стимулирует рост цен.

Ни одна страна не имеет "лучших позиций для мягкой посадки, чем Канада", – сказала она журналистам. "Мы очень близки к завершению этого сложного периода и возвращению к низкой, стабильной инфляции и сильному, устойчивому росту", – резюмировала министр.

Решение ЦБ Канады повысить ставку негативно повлияло на настроения рынка. Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite завершили торги 7 июня в минусе.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 91,74 пункта (0,27%) и составил 33665,02 пункта. Больше все выросли акции Caterpillar Inc., подорожавшие на 3,9%, а лидером снижения стали бумаги Salesforce Inc., подешевевшие на 3,4%.