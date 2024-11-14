Бізнес погіршив оцінку судової системи в Україні – індекс ЄБА

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Оцінка бізнесом української судової системи дещо погіршилася у 2024 році: інтегральний показник "Судового індексу" знизився до 2,60 балів за 5-бальною шкалою порівняно з 2,73 балами у 2023 році. Про це свідчать результати щорічного дослідження Європейської Бізнес Асоціації.

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Серед компонентів індексу знизилася оцінка якості організації та діяльності судової системи юридичними фахівцями компаній – з 3,13 бала минулого року до поточних 3,05.

Оцінка неупередженості судової системи юристами також дещо погіршилася – до 2,56 бала у 2024 році порівняно з 2,88 бала роком раніше. Так, 42% опитаних фахівців зустрічаються з упередженістю судової системи.

Рівень довіри до судової системи з боку керівників компаній дещо зріс – до 2,19 бала (2,17 минулого року). Зазвичай оцінка керівників істотно нижча за оцінку експертної юридичної спільноти.

Перелік факторів організації та діяльності судової системи, які експерти оцінили найбільш високо, залишається незмінним з минулого року – доступність судових рішень, кваліфікація та професіоналізм суддів, якість судових рішень і передбачуваність результатів судового процесу.

Найгірші оцінки мають незалежність судової системи, терміни ухвалення судових рішень та об'єктивність судового процесу.

До основних чинників негативного впливу на довіру до судової гілки влади респонденти опитування віднесли корупцію та хабарництво в межах судового процесу, надто високу завантаженість судів, що призводить до зниження якості судового розгляду, неоднозначність законодавства.

Серед найбільш поширених проблем, що виникають під час судових засідань, учасники опитування вказали затримки розгляду справ, відсутність реакції суддів на зловживання учасниками процесуальними правами, поверховий розгляд справ і недотримання всіх етапів судового розгляду.

Найвищу оцінку роботи від професійної спільноти отримали господарські суди – 2,72 бала з 5 можливих (2,83 – 2023 року). На другому місці – адміністративні з оцінкою 2,59 бала і на третьому – загальні суди з оцінкою 2,5 бали.

"Судовий індекс" публікується Європейською Бізнес Асоціацією з 2013 року. Він складається із трьох рівнозначних компонентів: оцінка рівня довіри до судової системи керівниками компаній-членів ЄБА, оцінка неупередженості судової системи, середня оцінка факторів організації та діяльності судової системи. Дослідження ґрунтується на аналізі відповідей представників українського бізнесу, іноземних інвесторів – як керівників, так і юристів – на питання, що стосуються їхнього досвіду взаємодії з інститутами судової влади. У дослідженні, що проводилося з 9 до 29 жовтня, взяли участь 84 юристи членських компаній ЄБА. Партнер дослідження у 2024 році – юридична фірма AEQUO.